FOTO. Incendio a due passi dall’Università di Economia
19 Settembre 2025 - 17:28
Il rogo è divampato in un area adibita all’ex parco giochi sulla riva del fiume Volturno, esattamente alle spalle del Dipartimento di economia. Sul posto le unità mobili della Protezione Civile
CAPUA – Incendio divampato a Capua nell’incrocio tra Via Roma e Via Pomerio che intersecano con Via Tifatina, esattamente alle spalle del Dipartimento di Economia e della Chiesa di Santa Maria delle Dame Monache.
Il rogo, situato nella zona dell’ex parco giochi allestito sul versante di strada che affaccia sul fiume Volturno, interesserebbe maggiormente l’area adiacente alla riva del corso d’acqua, ma i suoi fumi costituiscono un pericolo per gli automobilisti che percorrono le strade limitrofe e per gli abitanti della zona, data la vicinanza dell’incendio al centro città.
Sul posto sono intervenute due unità della protezione civile nella speranza di estinguere la conflagrazione.