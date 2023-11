FOTO. Schianto a due passi dalla pizzeria, tre feriti. Corsa al pronto soccorso per un 22enne

MADDALONI – È stato trasportato al pronto soccorso di Caserta il ragazzo di 22 anni, originario di Maddaloni, il ferito in condizioni peggiori dei tre coinvolti nell’incidente avvenuto ieri, mercoledì, a Montedecoro, frazione di Maddaloni, lungo l’Appia, in una zona non distante dalla pizzeria Basilica.

Altri due feriti sono un trentenne e quarantenne di Santa Maria a Vico.

A scontrarsi sono state una Fiat Punto e una Jeep. Sulla dinamica che ha portato allo schianto tra le due vetture vige ancora riserbo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e due ambulanze del 118.