CAPODRISE/SAN NICOLA LA STRADA E’ accaduto poco fa nell’area dell’ex centro commerciale Carrefour di Capodrise. Uno scontro frontale tra una Polo ed una Fiat che, fortunatamente, sembra non aver procurato feriti. Solo lievi escoriazioni per i due conducenti. Il frontale ha, comunque, causato un rallentamento del traffico lungo via Retella e, di conseguenza sul viale Carlo III. Sul posto i vigili urbani.