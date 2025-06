Furgone in fiamme sull’Asse Mediano, traffico in tilt

Nel tratto compreso tra i comuni di Lusciano e Parete

LUSCIANO – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi sull’Asse Mediano, nei pressi dell’uscita Aversa Sud, nel tratto compreso tra i comuni di Lusciano e Parete. Un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, molto probabilmente a causa di un guasto meccanico.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando conseguenze peggiori. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il mezzo è stato gravemente danneggiato dal rogo.

L’episodio ha causato rallentamenti al traffico veicolare nella zona, con disagi per gli automobilisti in transito. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della carreggiata hanno richiesto l’intervento anche delle forze dell’ordine per gestire la viabilità.