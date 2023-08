Furto in abitazione: un giovane operaio nel mirino dei malviventi

Indagano i carabinieri della locale stazione

PIEDIMONTE MATESE – Ancora un furto si è registrato a Piedimonte Matese. Questa volta nel mirino dei malviventi è finito un giovane operaio. Quando i malviventi hanno fatto irruzione l’uomo e la sua famiglia non erano in casa riuscendo così a mettere a segno il colpo: bottino 500 euro e i preziosi di famiglia. Quando è scattato l’allarme sul posto si sono portati i carabinieri della locale stazione le cui indagini sono in corso per risalire agli autori del raid.