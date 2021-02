Giorgio Magliocca nomina la preside Antonella Serpico delegata della Provincia al tavolo permanente della Prefettura per i problemi degli istituti superiori di Terra di Lavoro

Il decreto è stato firmato qualche giorno fa

CASERTA – E’ Antonella Serpico, dirigente scolastica dell’Itis-Liceo Scientifico Giordani di Caserta, la rappresentante dell’amministrazione provinciale nell’importante tavolo tecnico, comprendente altre istituzioni, e attivato in via permanente nella Prefettura di Caserta, per l’esame delle problematiche relative agli edifici scolastici di competenza della provincia. E’ inutile dire che la pesantissima contingenza della pandemia covid ha indotto il presidente Magliocca a rivolgersi ad una esperta che opera ogni giorno in prima linea nell’organizzare una scuola che tra studenti, docenti e personale amministrativo varca ampiamente la cifra delle 2mila unità. Esiste dunque un’abitudine a fronteggiare emergenze improvvise che vanno intrecciate alla pianificazione didattica, ma anche tecnico amministrativa e tecnico strutturale.

La presenza della preside Serpico al tavolo istituzionale consentirà lo stesso di assumere una identità maggiormente legata alla questioni concrete. Sarà meno assertivo e probabilmente più interventista, essendo aumentate le competenze e dunque anche le certezze sui percorsi che bisogna favorire per garantire agli studenti, ai docenti e al resto del personale condizioni di sicurezza, di agibilità didattica e più in generale di agibilità professionale in un tempo in cui lo spezzettamento tra didattica s distanza e didattica in presenza, quest’ultima oggetto di quello che potremmo definire lo stillicidio dell’intermittenza, ha complicato in misura esponenziale, l’esercizio delle funzioni e delle potestà intranee al mondo della scuola.