Giovane accoltellato in pieno giorno alla stazione, paura tra i pendolari

Il 19enne ricoverato con una ferita profonda al fianco destro.

AVERSA. Una scena agghiacciate quella alla quale i pendolari hanno assistito, oggi pomeriggio, nel piazzale della stazione ferroviaria di Aversa. Un giovane riverso a terra in un mare di sangue: accoltellato in pieno giorno (erano all’incirca le 14) da uno o più aggressori che, al momento, restano ignoti. L’aggressione al 19enne di origini maghrebine, potrebbe essere scaturita da una lite, ma saranno ora le forze dell’ordine, grazie anche alle telecamere di sorveglianza, a dare il via alle indagini. Intanto la vittima, ferita al fianco destro, è stata subito trasportata all’ospedale Moscati.