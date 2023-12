Gli trovano una carabina modificata in casa. Gennaro Iannone, che trattava con il sindaco Andrea Pirozzi un posto di lavoro e i voti alle elezioni, arrestato di nuovo

Si tratta di una dei personaggi da noi più volte citati negli articoli che stiamo dedicando all’incredibile storia di questo comune, guidato da un sindaco che ha avuto evidenti rapporti con esponenti della criminalità organizzata, come emerge dalle intercettazioni, oltre ad aver ammesso, sempre nelle stesse intercettazioni, di aver truccato, o provato a truccare, gare di appalto

SANTA MARIA A VICO – Nuovo misura cautelare nei confronti di Gennaro Iannone, il 51enne di Santa Maria a Vico condannato in primo grado a 7 anni e 7 mesi quale membro di spicco del gruppo di spaccio capitanato dal boss Filippo Piscitelli O’ Cervinar.

Nell’abitazione di Iannone è stata rinvenuta una carabina ad aria compressa modificata. Ricordiamo che il 51enne è già ai domiciliari dopo 15 mesi di carcere proprio per l’inchiesta sulla droga.

L’allegra compagnia di giro con cui se la “faceva” Andrea Pirozzi, a meno che le intercettazioni della Guardia di Finanza di Marcianise non risultino fasulle, mostra la loro qualità criminale ogni giorno che passa.

Dopo l’arresto del latitante O’ Cervinar, che dovrà contare 17 anni di carcere, oggi è la volta di Iannone, ovvero colui che nel 2021 viene assunto nel comune di Santa Maria a Vico, o comunque riceve un posto di lavoro per volontà del sindaco Andrea Pirozzi,

come viene testualmente esplicitato in un incontro tra Iannone, Pirozzi e l’ex assessorenel quale si parla di tale assunzione da compiere il 28 agosto e delle elezioni che ci sarebbero state alla fine di settembre.

Iannone si mette a completa disposizione per convincere a modo suo e come usava fare insieme a Domenico Nuzzo detto Mimmariello, un aspirante candidato, Massimo Migliore, cognato di Pasquale Crisci, a non rompere le scatole e non insistere nel provare ad entrare nella lista di Pirozzi (clicca e leggi).

Un dialogo che torna di attualità dopo l’arresto del Iannone delle scorse ore.