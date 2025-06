GUARDA I VIDEO E LE FOTO. CASERTA ancora sotto i colpi dei piromani: di nuovo fiamme sui Monti Tifatini

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

I vigili del fuoco a lavoro praticamente da 48 ore

CASERTA – Dopo l’incendio domato ieri sera, questa mattina, giovedì, sono divampati due nuovi roghi sui monti Tifatini, con focolai attivi su entrambi i versanti. Le fiamme, appiccate in punti opposti del massiccio, stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco, già impegnati nelle operazioni di spegnimento nelle ultime ore.

Al momento non si conoscono le cause dei nuovi incendi, né se vi sia un legame con quello spento nella notte. Sul posto sono al lavoro squadre antincendio ed è stato attivato anche un canadair per evitare che il fuoco si estenda verso le aree abitate. Le autorità non escludono la pista dolosa.