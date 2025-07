GUARDA I VIDEO E LE FOTO. CASERTA. Incendio a SAN CLEMENTE, rogo ad un passo dalla Cava Moccia. Le fiamme avanzano e…

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Si è scatenato intorno alle ore 16. Sono risultati necessari gli interventi tramite elicottero ed aereo

CASERTA – Caldo estremo e, novità di quest’anno, un vento di scirocco non estremo, ma teso e pericoloso. Sono le condizioni che favoriscono maggiormente gli incendi. Se ne registrano decine e decine nel territorio della provincia di Caserta.

Quello più grave nel capoluogo ha colpito l’area di pertinenza della frazione di San Clemente, proprio dietro al cementificio Moccia, nella zona in cui questo si estende verso la cava Luserta. Il rogo non è stato sottovalutato perché, dopo il primo intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco, che ha scaricato quintali e quintali di acqua attinta nell’area dell’ex cementificio Cementir, è intervenuto anche un aereo, dato che l’elicottero non ha bloccato le fiamme, partite da un’area circoscritta, si sono allargate proprio a causa del vento di scirocco.

Nel momento in cui scriviamo, l’incendio è ancora in corso e si lavora alacremente per domarlo.