GUARDA I VIDEO E LE FOTO. Incendi bruciano sulla strada e a due passi dal centro commerciale

CASTEL VOLTURNO – Fiamme alte e dense colonne di fumo hanno avvolto ieri la Domiziana all’altezza di Pinetamare, propagandosi fino al centro commerciale Giolì a Castel Volturno, toccando anche la zona del Villaggio Coppola. Due vasti roghi hanno divorato ettari di vegetazione.

La protezione civile è intervenuta tempestivamente per contenere le fiamme che, oltre al danno ambientale, hanno creato gravi disagi alla circolazione, con automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo tra il fumo che offuscava la visuale.