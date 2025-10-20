GUARDA IL VIDEO. 22 STRANIERI ARRESTATI. La DDA (per ora) stronca la vendita del “fumo” alla rotonda di SAN NICOLA

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventidue persone, tutte di origine extracomunitaria (area centro-africana), gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, è scattata su mandato del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli. I destinatari del provvedimento sono accusati di far parte di un’organizzazione criminale strutturata, operante nel comune di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta.

Il gruppo, a composizione orizzontale e senza una rigida gerarchia, avrebbe gestito in modo continuativo lo spaccio di hashish in un’area pubblica ben identificata: il “Largo Rotonda”, parco adiacente a un’arteria stradale molto trafficata alle porte di Caserta.

Negli ultimi mesi, la zona è divenuta nota come una vera e propria “piazza di spaccio”, frequentata da acquirenti a qualsiasi ora del giorno e della notte. L’installazione di un esteso sistema di videocamere ha permesso agli investigatori della Squadra Mobile di Caserta di documentare centinaia di transazioni, sequestrare diverse dosi di stupefacente e identificare i presunti responsabili.

Molti dei destinatari delle misure cautelari risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi. Si precisa che il provvedimento è stato emesso in fase di indagini preliminari e che gli interessati, in quanto indagati, sono da considerarsi innocenti fino alla sentenza definitiva.