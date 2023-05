GUARDA IL VIDEO. AL LIMITE TRA FAVOLA E CAFONAL. Carrozza stile Disney per una prima comunione nel Caserta

MADDALONI – Va detto, la carrozza era fatta molto bene, con tanto di cocchiere vestito di bianco e, soprattutto, se questo è stato il sogno di una giovane bambina che si apprestava a festeggiare la sua prima comunione, non c’è nulla da discutere.

Certamente, però, ha sorpreso l’immagine della carrozza che, nei giorni scorsi, si è vista passare per le vie di Maddaloni, utilizzata da una famiglia che, come detto, stava festeggiando la prima comunione di una giovane ragazza.

Tanti i video e tante le foto dei passanti per questo viaggio da favola Disney che, però, non ce ne vorranno i familiari, non brilla esattamente per sobrietà.