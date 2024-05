GUARDA IL VIDEO. Atti osceni in una scuola superiore del casertano. La prof “tocca” il collega sotto la cattedra davanti agli alunni

AGG. AVERSA – Non si tratta di una scuola media, bensì di un istituto superiore molto importante della città normanna, il cui nome non faremo per “carità di patria”.

AVERSA – Sta destando scandalo il video che in queste ore è stato pubblicato dal quotidiano Notix (GUARDA QUI) di proprietà dell’editore di Primaset, Nicola Turco.

Dalle immagini emerge chiaramente il contatto intimo di una docente di una scuola media di Aversa nell’interno coscia di un suo collega, seduto affianco a in cattedra.

Uno studente, vista l’incredibile scena, ha deciso di immortalarla, in considerazione del fatto che la scrivania era sostanzialmente aperta e, quindi, il contatto osceno tra i due professori era chiaramente visibile agli alunni.

QUI SOTTO, IL VIDEO