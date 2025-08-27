GUARDA IL VIDEO. Auto data alle fiamme, piromane filmato e denunciato

Il raid questa notte alle 3.30 circa in via dei Diavoli

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASTEL VOLTURNO – Sembrerebbe esserci una lite tra connazionali alla base del raid incendiario ai danni dell’auto, una Opel Astra Station Wagon, di un cittadino africano in via Dei Diavoli a Castel Volturno.

L’episodio si è verificato questa notte verso le 3,30. Il piromane ha dato fuoco ad una busta di plastica e poi l’ha lanciata sulla vettura, incendiandola. Il tutto sotto le telecamere di video sorveglianza pubbliche e dell’abitazione del malcapitato.

Le fiamme avvistate hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto i volontari della protezione civile locale che hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone.