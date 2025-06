GUARDA IL VIDEO. Auto prende fuoco sotto il ponte “maledetto”. Occupanti in fuga dal rogo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

TEANO (e.z.) – Momenti di terrore e fumo denso nel pomeriggio di oggi 20 giungo 2025 sull’autostrada A1, in direzione Roma-Napoli nel tratto tra i comuni di Calvi Risorta, Teano e Sparanise. Un’auto è stata improvvisamente inghiottita dalle fiamme mentre era in piena corsa, trasformandosi in una torcia incandescente proprio sotto il cavalcavia tristemente noto. Ed è di questo che volevamo parlare ai nostri lettori. Si tratta dello stesso maledetto ponte che, in un passato non troppo lontano, fu teatro di un analogo e spaventoso incendio che ridusse in cenere un mezzo pesante. E dove, successivamente, prese fuoco un’altra autovettura.

Gli occupanti del veicolo, con un sangue freddo che ha dell’incredibile, sono riusciti ad accostare e ad abbandonare l’abitacolo pochi istanti prima che il rogo divorasse completamente la vettura. Miracolosamente, nessuno è rimasto ferito. Sul luogo dell’incubo sono piombati con la massima urgenza i vigili del fuoco di Teano, che hanno lottato contro le fiamme domando l’inferno e mettendo in sicurezza l’area. Al loro arrivo, tuttavia, lo scenario era già desolante: l’auto, ormai ridotta a un ammasso irriconoscibile di lamiere contorte e annerite, rendeva impossibile persino l’identificazione esatta del modello. Un fantasma carbonizzato sull’asfalto.

Il rogo ha ovviamente causato pesanti rallentamenti e disagi alla circolazione, con code e nervosismo tra gli automobilisti. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nessuna ipotesi viene scartata al momento, inclusa quella di un guasto improvviso al sofisticato sistema elettrico della vettura ibrida, sempre più spesso al centro di episodi di autocombustione. Un «déjà vu» che solleva legittimi e preoccupanti interrogativi, suggerendo la necessità di approfondite verifiche che vadano oltre la singola fatalità.