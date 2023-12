GUARDA IL VIDEO. CASERTA. Governati peggiori dei governanti: parcheggiare sul marciapiede è normale perché tanto nessuno interviene

CASERTA – Spesso si dice che per capire la qualità di una classe dirigente è necessario analizzare i comportamenti dell’elettorato, ovvero delle persone che vengono rappresentate dagli amministratori.

Questo ragionamento è perfetto quando bisogna parlare della città di Caserta. Non si tratta di voler essere troppo rigidi o severi, ma è inevitabile pensare ciò dopo aver visto questo video che sta girando da telefono in telefono, con un’auto parcheggiata direttamente sul marciapiede, dinanzi al banco di Napoli, all’inizio di via Roma.

Certe cose a Caserta sono possibili proprio per una forma mentis radicata nell’autoctono, ovvero che, alla fine, tutto si risolve. Ad esempio, una multa si può sempre far togliere, un amico sopra il comune ce lo abbiamo tutti.

Quando, poi, questo modo di stare al mondo si tramuta in politica, assistiamo a certe situazioni di corruzione palese, clientelismo pornografico che sono possibili perché, come per la Fiat sul marciapiede, tanto chi controlla non controlla affatto.

E allora anche comportamenti come parcheggiare un’auto sopra un marciapiede diventano un qualcosa che, alla fine, si possono fare. Tutto è tollerabile, che c’è di male, il problema è altrove.

Forse hanno pure ragione. Non è l’auto il punto, perché il vero problema, infatti, è che questo modo di ragionare è elemento fondante su cui ai basa questa provincia.

