GUARDA IL VIDEO. CASERTA. Ladro entra nel ristorante Sunrise e ruba smartphone al titolare. Ma non ha notato la telecamera che…

CASERTA – Fabio Biondi, celebre chef e proprietario del ristorante Sunrise di Caserta, da qualche tempo insignito del Gambero Rosso, è amareggiato.

Si sente come una sorta di temerario che continua a puntare su una città ormai brutta e invivibile. Un ladro, come si vede dalle immagini assorbite dalle dalle telecamere interne di sorveglianza, è entrato e con mossa veloce, ha rubato dal banco – cassa lo smartphone del titolare, andando poi via indisturbato.

“Ormai Caserta – commenta amaramente Biondi – è una barca alla deriva. E per questo dobbiamo ringraziare chi ne ha determinato lo sfascio fino al commissariamento. I cittadini sono in balia della micro delinquenza e di disagi di ogni genere.

Penso che – così conclude il titolare del ristorante Sunrise – peggio di così non possa andare“