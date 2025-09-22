GUARDA IL VIDEO. Dal 30 settembre arriva “Il Colpo”: il nuovo podcast di CasertaCE sui ladri italiani che hanno fatto la storia
22 Settembre 2025 - 15:18
CASERTA – Arriva il 30 settembre “Il Colpo”, il nuovo podcast che racconta le storie di ladri italiani entrati nella leggenda. Quattro episodi, quattro città, quattro piani audaci e (quasi) perfetti: un viaggio nel cuore del crimine ingegnoso, tra colpi memorabili e menti brillanti dell’illegalità.
Ideato da CasertaCe e prodotto in collaborazione con Bor, azienda leader nei servizi di portierato e guardiania virtuale attiva in tutta Italia, “Il Colpo” unisce il gusto per il racconto giornalistico con l’adrenalina del true crime.
Ogni episodio è un tuffo in una vicenda vera, ricostruita con cura e dettagli sorprendenti: non solo cronaca, ma anche contesto sociale, psicologia dei protagonisti e l’inevitabile sottile linea tra genio e reato.
Per chi ama le storie di crimine, mistero e intelligenza fuori dagli schemi, “Il Colpo” è un appuntamento da non perdere.
Disponibile dal 30 settembre su tutte le principali piattaforme di streaming audio.