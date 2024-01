GUARDA IL VIDEO. Giovane ragazzo di CASERTA evita una tragedia a Milano. E la storia finisce al TG1

CASERTA – Il 26enne Nicola Ricciardelli ha aiutato la polizia ad evitare una bravata in giro per Milano che, se non fosse stata fermata, avrebbe portato a conseguenze nefaste.

Nicola, figlio del Direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Caserta, Giancarlo Ricciardelli, e della professoressa Imma Golino, vive nel capoluogo lombardo e dal suo balcone aveva notato un cavo d’acciaio, teso perpendicolarmente alla strada.

Dopo il primo impatto di un’auto contro il cavo, Nicola ha chiamato la polizia, evitando, così, possibili incidenti mortali, soprattutto per le tante persone che in città si spostano in moto e bici, mezzi meno protetti rispetto alle vetture.