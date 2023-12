GUARDA IL VIDEO. Il cuore grande di vigili del fuoco. Babbo Natale con l’autoscala arriva per i bambini ricoverati all’ospedale di CASERTA

CASERTA – Anche quest’anno, come di consuetudine, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno partecipato alla distribuzione dei doni presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, portando un sorriso a tutti i piccoli degenti presenti nel reparto di pediatria dell’ospedale.

Babbo Natale, dopo essere stato calato nel reparto da una finestra con l’autoscala, è stato accompagnato ed assistito nella consegna dei doni dai Vigili del Fuoco, dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Paolo Massimi con tutti i suoi ufficiali, dal sindaco di Caserta Dott. Carlo Marino, dal presidente della camera di commercio di Caserta Dott. Tommaso De Simone, dal presidente di Confindustria Caeserta Dott. Beniamino Schiavone e dalla dirigente dell’Unicef dott.ssa Pannitti Lia.

Presenti alla distribuzione dei doni anche la sezione del motoclub Vigili del Fuoco Caserta giunti all’ospedale con le moto e vestiti da Babbo Natale.

Grande soddisfazione da parte del Prof. Felice Nunziata, dirigente del reparto di pediatria dell’ospedale che, ringraziando i Vigili del Fuoco per il gradito gesto, ha sottolineato come questi momenti siano importanti per i bambini soprattutto in questo periodo.