GUARDA IL VIDEO. Il maltempo allaga la strada del bar. E le Peroni nuotano nella tempesta

MARCIANISE – Nella giornata peggiore relativamente alle condizioni meteorologiche e il maltempo in provincia di Caserta da diversi mesi a questa parte, arriva un’immagine divertente, pochi secondi immortalati da alcuni residenti.

Siamo a Marcianise e il momento ritratto è di questa mattina, sabato, quando il maltempo ha colpito fortissimo la nostra provincia. Tra le tante zone che si sono allagate c’è anche quella di un bar della città.

Si tratta di un locale che, evidentemente, è molto frequentato dagli amanti della birra Peroni. Infatti, tutte le bottiglie di vetro, rifiuti delle ore precedenti, in strada per essere ritirate dal servizio di nettezza urbana, sono stati travolte dalla forza e l’acqua e hanno iniziato a navigare per la città tra le risate dei presenti.