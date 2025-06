GUARDA IL VIDEO. Incendio sfiora la strada a due passi dalla clinica

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL MORRONE – Probabile che ci sia una falciatura finita male, una grossa quantità di foglie secche, date alle fiamme da qualche vandalo o a causa del caldo dietro all’incendio delle sterpaglie che in questi minuti si sta ampliando in maniera preoccupante.

Il rogo si registra a Castel Morrone, in una delle traverse della strada provinciale 13, in direzione nord, non distante dalla clinica Villa delle Magnolie di Castel Volturno. Il caldo torrido di questi minuti non fa altro che aumentare il volume del rogo. I residenti, preoccupati da ciò, hanno chiamato i vigili del fuoco.