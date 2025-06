GUARDA I VIDEO. INCUBO INCENDI. I Monti Tifatini bruciano su CASERTA da otto ore

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – È in corso dalle 10 di questa mattina un vasto incendio che sta devastando i boschi dei Monti Tifatini, alle spalle della città di Caserta. Le fiamme, visibili anche dal centro urbano, hanno generato una densa colonna di fumo, creando allarme tra la popolazione.

Sul posto sono presenti le squadre antincendio dei vigili del fuoco, impegnate nel contenimento del fronte delle fiamme già dalle prime ore dell’emergenza. A supporto delle operazioni terrestri, stanno operando anche mezzi aerei: in particolare, un elicottero noto con il nome operativo “Toro Seduto”, un mezzo della SMA Campania e un Canadair S-64 (conosciuto anche come Skycrane), fondamentale per il lancio di grandi quantità d’acqua dall’alto.

Alle operazioni partecipa anche la Protezione Civile, con il coinvolgimento anche di unità specializzate per la bonifica dell’area. L’incendio non è ancora stato domato e le attività proseguiranno fino al calare del sole, compatibilmente con le condizioni di sicurezza per i piloti e le squadre di terra.

Non risultano al momento evacuazioni di abitazioni, ma l’attenzione resta alta soprattutto nelle aree più vicine al fuoco, dove le fiamme potrebbero avanzare spinte dal vento.

I Monti Tifatini, purtroppo, non sono nuovi a fenomeni del genere. Ogni estate, complici le alte temperature, la vegetazione secca e – in molti casi – l’origine dolosa dei roghi, tornano ad essere teatro di incendi che mettono a rischio il delicato equilibrio ambientale del territorio.