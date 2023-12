GUARDA IL VIDEO. Ladri in azione nella nota pizzeria del casertano

CASAL DI PRINCIPE – Con le parole che leggerete in calce all’articolo il titolare della pizzeria La vita è bella di Casal di Principe in via Circumvallazione, ha raccontato il furto subito nella notte tra martedì e mercoledì.

Antonio Della Volpe, originario di Casapesenna, è, difficile avere sentimenti diversi, estremamente amareggiato per il furto subito, ma ha dichiarato che la pizzeria resterà aperta.

Dovrebbero essere almeno quattro i ladri che hanno colpito nella struttura.

IL POST DI DELLA VOLPE E IL VIDEO

Questa notte alle 3.00 abbiamo subito un furto molto grave.

Questa notte alle 3.00 il senso dell’onestà e del vivere civile si è spezzato completamente. In corrispondenza del Natale, quando l’amore dovrebbe essere un diritto e un dovere di tutti.

Diverse persone si sono introdotte all’interno del mio locale e hanno portato via materiale di valore. Una ferita per tutti noi che ogni giorno lavoriamo con onestà e cerchiamo di portare qualcosa di positivo alla comunità.

Non ci

arrendiamo, però.

Le indagini sono già in corso.

Restiamo comunque aperti e al servizio delle persone che ci hanno sempre sostenuto.