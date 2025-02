GUARDA IL VIDEO. Ladri scavalcano e rubano davanti agli automobilisti: ECCO LA FIAT ROSSA DELLA BANDA

CAPUA – All’alba di martedì 18 febbraio, un gruppo di ladri ha colpito il negozio Motormania di Capua, situato in via Santa Maria Capua Vetere, ovvero alla fine di via Nazionale Appia. Nonostante il traffico già presente in strada, i malviventi hanno agito senza paura, rubando una piccola auto elettrica per bambini.

Durante l’operazione, però, i ladri hanno perso un pezzo della batteria del giocattolo, lasciandolo sul posto. Il video dell’incidente è stato pubblicato sul profilo social di Motormania.