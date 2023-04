GUARDA IL VIDEO. Ladri senza paura: ormai colpiscono in pieno giorno

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Potremmo dire che, in questo periodo, pare non esserci fine al peggio per quanto riguarda i furti ai danni di cittadini della provincia di Caserta.

L’ultimo caso arriva da Sant’Arpino dove, all’interno di un condominio di via De Gasperi, un uomo si è introdotto nel cortile e ha portato via un monopattino elettrico e addirittura un martello pneumatico.

Il tutto è avvenuto sotto l’occhio delle telecamere della vigilanza privata. E proprio da queste si partirà per risalire sul responsabile del furto.