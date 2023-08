GUARDA IL VIDEO. LO SFOGO DELLA MADRE: “Mio figlio 15enne ucciso da un drogato. Pronta a tutto per Ciro”

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – È un appello molto duro quello della madre di Ciro Modugno, il 15enne privato della vita in un incidente stradale a Casal di Principe mentre era a bordo del suo scooter nell’ottobre del 2021.

La rabbia e il dolore di una madre che perde un giovane figlio non si placano e la donna ha lanciato una dura invettiva contro lo Stato, reo di tenere ancora fuori dal carcere Pietro Capoluongo, che il 10 ottobre 2021 ha ucciso il 15enne Ciro Modugno, investendolo guidando contromano sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Il 31enne è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 7 anni e 4 mesi di carcere, sentenza confermata in Appello. L’uomo si trova recluso ai domiciliari, in attesa della sentenza di Cassazione che, in caso di definitiva decisione sulla colpevolezza di Capoluongo, porterà all’arresto in carcere dell’uomo.

