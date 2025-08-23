GUARDA IL VIDEO. Noto villaggio di Baia Domizia si “fa bello” con lo spettacolo di Francesco Cicchella. Ma il comico smentisce: “Non è vero e mi hanno anche accusato”

CASERTA – Il comico e attore napoletano Francesco Cicchella ha denunciato pubblicamente, attraverso i suoi profili social, un episodio spiacevole che lo ha coinvolto nei giorni scorsi. Secondo quanto raccontato dall’artista, il Villaggio Le Perle di Baia Domizia avrebbe pubblicizzato un suo spettacolo per la serata del 19 agosto, senza che lui ne fosse mai stato informato o avesse dato disponibilità. Lo show, mai organizzato né confermato da Cicchella o dal suo staff, è stato comunque promosso come se fosse ufficiale, generando confusione e malcontento tra gli ospiti della struttura.

La situazione è degenerata quando, nella serata del presunto evento, il comico è stato accusato di aver disertato l’appuntamento, ricevendo critiche per un’assenza che in realtà non gli competeva. Cicchella ha chiarito di non aver mai avuto alcun accordo con il villaggio e ha annunciato che intraprenderà azioni legali per tutelare la sua immagine e il suo lavoro.

Solo due giorni prima, lo stesso artista si era esibito regolarmente a Baia Domizia, presso l’Arena dei Pini, confermando la sua presenza e il rispetto degli impegni reali e ufficiali. “Mai venduto spettacoli non previsti, mai preso in giro il mio pubblico”, ha dichiarato Cicchella, che ora chiede chiarezza e giustizia per quanto accaduto.