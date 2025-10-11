GUARDA IL VIDEO. Risveglio col ladro: colpo lampo in abitazione privata

Dopo aver forzato il portone d’ingresso il malvivente è riuscito ad introdursi all’interno della proprietà

TRENTOLA DUCENTA – Furto lampo, questa mattina, intorno alle ore 6:55, in un’abitazione privata di Trentola Ducenta. Un uomo, agendo con estrema disinvoltura e rapidità, è riuscito a forzare il motore del portone d’ingresso e introdursi all’interno della proprietà.

Una volta dentro, il malvivente ha individuato e prelevato una bici elettrica, per poi darsi immediatamente alla fuga. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno immortalato i movimenti del ladro, dall’effrazione all’uscita con il bottino.

Il proprietario, accortosi del furto, ha subito allertato le forze dell’ordine, che ora stanno analizzando le immagini per cercare di identificare l’autore del gesto.