GUARDA VIDEO E FOTO. PINETAMARE in fiamme: incendio a pochi metri dall’ingresso delle spiagge

CASTEL VOLTURNO – Un vasto incendio ha devastato una porzione significativa della pineta di Castel Volturno, nella zona di Pinetamare, mandando in fumo oltre un ettaro di verde. Le fiamme sono divampate nella serata del 13 agosto, partendo dalla strada Domiziana nei pressi dell’ingresso della località balneare e propagandosi rapidamente verso l’interno, fino a raggiungere un’area pubblica attrezzata, riducendola in cenere. L’incendio ha divorato non solo la fitta vegetazione, ma anche cumuli di rifiuti di vario tipo abbandonati nell’area, alimentando un rogo intenso e difficile da contenere.

L’area interessata dal rogo è oggetto di bonifica: sono in azione gli operatori della protezione civile comunale, coadiuvati da due escavatori, impegnati nella rimozione dei detriti e nel ripristino delle condizioni di sicurezza. Resta da chiarire l’origine del rogo, ma il sospetto che possa trattarsi di un episodio doloso è tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti.