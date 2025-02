Guerra tra vicine di casa: mamma e figlia casertane sotto processo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

GRAZZANISE – Si è conclusa con l’assoluzione di mamma e figlia, 72 e 48 anni, il processo che ha visto coinvolte due famiglia di Grazzanise, al centro di una lunga diatriba personale sulla vita delle proprietà attigue. Una guerra tra vicine di casa.

Per la procura, le due donne ponevano in essere, “con carattere di abitualità e in un apprezzabile lasso temporale“, reiterati atti persecutori nei confronti delle dirimpettaie.

Le accuse di minacce e stalking sono state poi derubricate, depotenziate nelle accuse di ingiurie. Ma per il tirbunale di Santa Maria Capua Vetere le due donne non avrebbero proferito quelle parole aggressive denunciate dalle vicine.

Certo, l’astio e i litigi erano all’ordine del giorno, ma le minacce non sarebbero mai state proferite. Così, mamma e figlia sono state assolte.