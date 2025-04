GURDA IL VIDEO. S.MARIA C. V. Furto lampo nella notte: svaligiata l’ottica Focus

Ingenti i danni

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È successo tutto in piena notte, intorno alle 3:45 quando tre individui a bordo di un’autovettura hanno preso di mira l’ottica Focus, in corso Aldo Moro. I malviventi, con estrema rapidità e abilità, sono riusciti ad aprire prima la serranda e poi la porta d’ingresso dell’attività, probabilmente utilizzando un grimaldello o pochi strumenti da scasso.

Dopo una prima intrusione, i tre si sono allontanati per poi ritornare alle 5:45, portando con sé alcune cassette di plastica. In pochi minuti, hanno fatto razzia di occhiali di prestigiose griffe e si sono dati alla fuga. Il tutto è avvenuto prima che il sistema d’allarme dotato di fumogeno entrasse in funzione, rendendo così il colpo ancora più fulmineo ed efficace.

Profondo il rammarico e lo sfogo dei titolari dell’ottica, che hanno visto svanire in un attimo anni di sacrifici, passione e lavoro. “In pochi minuti – raccontano – è stato distrutto ciò che abbiamo costruito con dedizione e impegno giorno dopo giorno. È un dolore enorme.”

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del furto.