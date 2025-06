Ha un malore mentre è al ristorante con la famiglia, corsa in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CERVINO – Attimi di paura si sono vissuti ieri in un ristorante nella frazione di Messercola, a Cervino. Una donna di 79 anni ha accusato un malore improvviso mentre di trovava nel locale in compagnia dei familiari. Soccorsa in un primo momento dai tanti presenti in attesa dell’arrivo dei soccorsi

All’arrivo dei sanitari del 118 l’anziana è stata stabilizzata e trasportata in ospedale dove è stata affidata ai medici per le dovute cure.