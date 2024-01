Ha zero euro sul conto e distrugge lo sportello Bancomat: 44enne nei guai

Identificato e denunciato

SANTA MARIA A VICO. Si è recato allo sportello Bancoposta e, solo dopo avere inserito la sua card, si è accorto che il suo conto era, praticamente, in rosso. Nulla da prelevare, dunque, e questo ha scatenato la sua ira. L’uomo ha spaccato lo schermo del Bancomat dell’ufficio postale di via Santa Maria la Nova a Santa Maria a Vico ma nei giorni scorsi è stato identificato e denunciato dai carabinieri della locale stazione. E’ un 44enne residente nella zona Fruggieri, già noto alle forze dell’ordine. Un anno fa fu arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l’effetto di stupefacenti.