I NOMI. Con i rifiuti inquinano per anni i terreni del Casertano. CONDANNA TOMBALE PER IMPRENDITORE

VILLA LITERNO – L’imprenditore Generoso Roma, 76enne, di Trentola Ducenta, e Vincenzo Ucciero, 61enne di Villa Literno, hanno ricevuto il non accoglimento del ricorso presentato dai loro legali contro la condanna in corte di Appello, datata 2019, relativa ai reati di smaltimento illegale dei rifiuti gestiti nei vari impianti, ma in realtà sversati nei terreni.

Roma, condannato in Appello a 8 anni, era ritenuto lui uno dei capi del sistema di smaltimento illegale del materiale proveniente dai depuratori. Solo per il reato di gestione illecita di rifiuti pericolosi, invece, Ucciero ha ricevuto una condanna 3 anni.



La Cassazione nei giorni scorsi ha reso note le motivazione della conferma delle condanne.