I NOMI E LE FOTO. Spedizione punitiva per le avances alla figlia, accoltellato alla gola

Sottoposto ad un delicato intervento le condizioni dell’uomo sembrerebbero destare preoccupazione. Arrestato il 39enne

CASAGIOVE – Raid punitivo: 60enne raggiunto da una accoltellata alla gola. E’ quanto accaduto ieri in via Caduti sul Lavoro a Casagiove. Da una prima ricostruzione il ferito, Francesco Gallo in compagnia del fratello si sarebbe recato presso l’abitazione di Mohamed Abass, 39 anni colpevole di aver fatto delle avance alla figlia di Gallo.

Tra i due sarebbe nata un’ accesa discussione diventata sempre più violenta fino a sfociare nel ferimento del sessantenne, raggiunto da una coltellata alla gola. Trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano del capoluogo è stato sottoposto a un delicato intervento per le ferite riportate. Le sue condizioni sembrerebbero essere serie. Manette ai polsi il 39enne da tempo residente a Casagiove