I NOMI. Ragazzino massacrato di botte per aver fatto cadere un bicchiere: in 5 spediti ai servizi sociali

Pena lieve per gli energumeni che aggredirono l’adolescente

PIEDIMONTE MATESE. La sua colpa era stata quella di aver fatto cadere, accidentalmente, un bicchiere in un bar. Un incidente banale che scatenò la furia del titolare del bar e di altri suoi 4 amici. Di qui calci, pugni e, anche quando il 17enne cadde a terra, il gruppo dei 5 energumeni non si fermò.

Fu violenza pura quella subita dall’adolescente nel luglio del 2021: per quei fatti i 5 aggressori hanno ora chiesto ed ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali: dovranno pulire strade e giardini pubblici. Dopo sei mesi, sarà il giudice a valutare se andare a processo o meno. Si tratta di Gino Marco Gentile di 33 anni, Roberto Molitierno di 29, Gianluca Pignoli di 31, Vincenzo Scarano di 33 e Matteo Simonelli di 23 anni.

Questi i nomi dei 5 soggetti, tutti appartenenti a famiglie note di Piedimonte Matese, che massacrarono di botte un 17enne per un banale incidente e che ora, incredibile, invece di stare in galera, andranno a pulire i cessi pubblici. Una pena un po’ lieve, visto che la vittima finì in ospedale con trauma cranico, denti spezzati e fratture alle costole.