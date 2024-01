I NOMI. Telefonini in carcere, indagini chiuse per 6 detenuti

Più di 550 telefonate partite dal penitenziario.

CARINOLA. Indagini chiuse per 6 detenuti del carcere di Carinola, accusati di avere introdotto cellulari nel penitenziario. Si tratta di Biagio Patriciello, Zlatko Radosavljevic, Domenico Maiello, Naceur Gasmi, Maurizio Sannino e Vincenzo Mele. L’inchiesta, partita nel settembre del 2021, quando nella cella di Patriciello venne trovato un telefonino grazie al quale il recluso, per ben 551 volte, era riuscito a mettersi in contatto con i suoi familiari. Ma quel cellulare venne utilizzato anche dagli altri 5 detenuti indagati.