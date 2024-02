I vigili del fuoco sfondano la porta, ma è troppo tardi. Morta nonnina casertana

CASERTA – I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alla mezzanotte di ieri sono intervenuti nel comune di Prata Principato Ultra, in località Tavernanova per un soccorso ad una donna che non rispondeva più ai ripetuti richiami di vicini e amici.

La squadra intervenuta una volta entrata nell’abitazione ha rinvenuto il corpo della settantenne originaria del casertano priva di vita.

Sul posto i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso e i carabinieri per i rilievi di propria competenza.