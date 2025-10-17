Idraulico travolto dall’esplosione di una caldaia

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Il giovane idraulico è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese dove le sue condizioni sarebbero state, inizialmente, giudicate critiche

GIOIA SANNITICA – Ennesimo caso di incidente sul lavoro. Nella giornata di ieri un giovane idraulico è stato travolto dall’esplosione di un termocamino all’interno di un’abitazione privata a Gioia Sannitica, mentre era in servizio per alcuni lavori di riparazione e manutenzione alla stufa stessa.

Le fiamme avrebbero avvolto l’operaio sbalzandolo via dalla propria postazione di lavoro, ma al momento la dinamica è ancora incerta e tutte le ipotesi sull’accaduto sono del tutto precarie. Le forze dell’ordine lavorano per ricostruire l’avvenimento che ha portato il giovane in condizione critiche all’Ospedale di Piedimonte Matese.

Dopo le prime cure fornitegli all’interno del nosocomio, le sue condizioni si sarebbero stabilizzate e si trova ora presso l’azienda ospedaliera per per accertamenti e cure specialistiche.