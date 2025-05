Il ballerino casertano Daniele Doria vola in finale ad “Amici”

La città è pronta a sognare con lui, con la speranza di vederlo trionfare sul palco più seguito d’Italia

TRENTOLA DUCENTA – Cresce l’attesa a Trentola Ducenta per la finalissima di “Amici“, il noto talent show condotto da Maria De Filippi in onda domenica 18 maggio in prima serata su Canale 5. L’intera comunità è con il fiato sospeso per sostenere Daniele Doria, giovane talento del ballo originario proprio della cittadina casertana.

Daniele, già amatissimo dal pubblico per la sua grinta e il suo stile unico, è diventato in poche settimane un vero e proprio simbolo di orgoglio per tutto il territorio. A sostenerlo con entusiasmo è anche l’associazione giovanile “Noi di Trentola Ducenta” che

in queste ore ha lanciato un accorato appello ai cittadini affinché si stringano intorno al ballerino, sostenendolo fino all’ultimo voto.

“Daniele ha dimostrato cosa significa coltivare un sogno con passione e impegno – dichiarano dall’associazione – la sua presenza in finale è una vittoria per tutto l’agro aversano. Ora tocca a noi: votiamo e facciamolo votare, perché la voce di Trentola Ducenta deve farsi sentire forte e chiara in tutta Italia”.

Durante la diretta televisiva saranno attivi diversi canali per sostenere Daniele. Prima modalità è un sms: si potrà inviare un messaggio al numero 477.000.0 o 477.000.1 scrivendo DANIELE (oppure il codice identificativo che sarà comunicato in trasmissione). È fondamentale attendere il messaggio di conferma. Ogni numero può votare fino a 5 volte. Altra modalità è con le App ufficiali: accedendo alle piattaforme Witty TV o Mediaset Infinity si potrà esprimere il proprio voto nella sezione dedicata al programma. Anche qui sarà possibile votare fino a 5 volte per account.

Per il giovane casertano, la finale rappresenta non solo la conclusione di un percorso ricco di impegno e sacrifici, ma anche l’inizio di una nuova, importante sfida nel mondo della danza. La città è pronta a sognare con lui, con la speranza di vederlo trionfare sul palco più seguito d’Italia.