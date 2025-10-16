Il business delle macchinette illegali: SEQUESTRATE slot in un noto bar

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASAL DI PRINCIPE – La Polizia di Stato ha scoperto e smantellato una sala giochi clandestina all’interno di un noto bar di Casal di Principe. Nel corso di mirati controlli amministrativi finalizzati a reprimere il gioco illegale, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caserta hanno ispezionato diversi esercizi commerciali.

Nello specifico locale, i poliziotti hanno rinvenuto un’area da gioco illegale composta da quattro slot machine e un cambia-monete elettronico. Le apparecchiature sono risultate del tutto irregolari: erano sprovviste dei codici identificativi obbligatori e non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rendendo impossibile qualsiasi tracciamento delle giocate e degli incassi.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’esercizio era sprovvisto della regolare autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e non esponeva la tabella dei giochi proibiti, che per legge deve essere rilasciata dal Questore.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro di tutte le apparecchiature irregolari. Il titolare del bar è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria. Le accuse a suo carico sono gravi: installazione di slot machine senza autorizzazione, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, ricettazione e truffa aggravata ai danni dello Stato per essersi indebitamente appropriato delle somme incassate illegalmente.