IL DRAMMA. Turista francese trovato morto nell’alloggio del centro storico

Gli amici hanno allertato la polizia.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Lo hanno trovato svestito ed esanime sul divano dell’alloggio di via Fratta, in cui si trovava già da qualche tempo. Il cadavere del turista francese di 55 anni, G.T., è stato rinvenuto, appena un’ora fa dalla polizia del locale commissariato, allertata dagli amici dell’uomo che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Sul corpo dell’uomo apparentemente non c’erano segni di violenza, ma le indagini sapranno dire di più dell’accaduto.