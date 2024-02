Il drammatico volo dal balcone del ragazzo 12enne, acquisiti la Playstation e lo smartphone. In campo anche la polizia postale per individuare i partecipanti a quella challenge

Da sabato sera è ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli.

MARCIANISE (g.g.). L’indagine sul drammatico volo dal secondo piano del 12enne di Marcianise, avvenuto nella serata di sabato, ad epilogo, a quanto pare, di una challenge digitale estrema, a cui il ragazzo stava partecipando, è partita dai fondamentali. Gli uomini della polizia di Stato, precisamente quelli del commissariato di Marcianise, hanno acquisito la Playstation e lo smartphone del 12enne, in modo da cominciare a verificare se esistono elementi per risalire agli altri partecipanti a questo gioco, tanto demenziale quanto pericoloso, di cui spesso abbiamo sentito parlare, che spesso ha prodotto delle autentiche tragedie.

Insieme ai poliziotti del commissariato di Marcianise, opereranno quelli della polizia postale, specializzati nella verifica di attività informatiche, anche se, per com’è costituita e costruita la cosiddetta rete, non sempre si riesce a individuare l’origine, cioè il luogo fisico da cui è potuta partire l’esortazione affinché questo ragazzo realizzasse quell’esercizio pericolosissimo, che avrebbe potuto anche costargli la vita. Fortunatamente, non ha battuto la testa ed ora è curato dai medici dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove è stato trasferito dopo le prime cure, prestate dal pronto soccorso del nosocomio di Marcianise, dove era stato anche in un primo tempo ricoverato.