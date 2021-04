Il LUTTO di Pasqua. Nonna Caterina muore a 100 anni

SANT’ANGELO D’Alife -(Lidia e Christian de Angelis) Addio alla nonnina Caterina D’Ambrosio è morta a 100 anni. Una figura importante per la città infatti tutti porgono le condoglianze alla famiglia. La signora era una delle donne più longeve della provincia di Caserta. Nata nel 1921 è stata una stimata donna e anche in pensione non ha mai smesso di essere attiva, la donna rimasta vedova di Giovanni Cunti, madre di Luigi e Maria, lascia nel dolore profondo i numerosi nipoti e pronipoti. Va via un volto storico della città, un personaggio che raccontava e aveva vissuto l’evoluzione di Alife, una donna forte, coraggiosa, risoluta, che nonostante le avversità un esempio di umiltà, determinazione e costanza, una donna di altri tempi, la sua dipartita getta nello sconforto l’intera comunità normanna. I funerali sono stati celebrati oggi alle 16 presso la Chiesa Santa Maria Della Valle a Sant’Angelo D’Alife. In tanti presenti per darle l’ultimo saluto.