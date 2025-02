IL LUTTO. Muore storico dipendente del Consorzio Idrico

I funerali saranno celebrati domani, 28 febbraio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

ALVIGNANO – Lutto nella comunità di Alvignano per la dipartita di Aldo Grasso, noto dipendente del consorzio idrico,56 anni strappato alla vita e all’affetto dei cari da un male incurabile. Lascia la moglie Angelina, i figli Nicola, Vincenzo e Malu’. I funerali di Aldo si terranno domani alle ore 9:45 nella chiesa dei S.S. Pietro e Paolo, partendo dalla casa di lui situata in via Tommaso Pagliuca.