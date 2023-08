Da anni si era trasferito all’estero per lavoro

MIGNANO MONTE LUNGO (Lidia de Angelis) Giovane padre e lavoratore muore a 48 anni. Si tratta del conosciuto ed apprezzato Valentino Raviele di Mignano Monte Lungo, da anni in Scozia per lavoro. L’uomo lascia la moglie e due figlie piccole. La ferale notizia è giunta in queste ore come un fulmine a ciel sereno.