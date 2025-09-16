Il misterioso caso del giovane di S.MARIA C.V. che pernottava in albergo e alle 5 del mattino si è sentito male

Necessario l’interventi dei mezzi di soccorso del 118. In un primo tempo sembrava un infarto…

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Francamente non si sa bene cosa facesse in un albergo lungo l’appia, cioè a pochissima distanza da Santa Maria Capua Vetere, la persona di giovane età residente proprio nella città del foro, colpita da un malore verso le 5 di stamattina che ha reso necessario l’arrivo sul posto di mezzi del 118 di Caserta.

Ha avvertito un dolore al petto e quindi in un primo momento si è pensato ad un infarto, ma già la decisione di portarlo all’ospedale di Marcianise dove non c’è un’unità intensiva di coronarica fa ritenere che medici e infermieri si sono accorti che il problema fosse di altra natura.

Insomma tanta paura ma insomma niente di gravissimo