IL NOME. 29enne muore nell’agriturismo mentre fa il bagno in piscina

CAPUA – Un drammatico episodio si è verificato questa sera, venerdì, nell’agriturismo “La Colombaia” a Capua, dove un ospite della struttura, Momodou Sowe, è stato trovato privo di vita nella piscina. L’uomo aveva probabilmente deciso di fare un bagno nonostante l’orario di chiusura al pubblico esterno dopo le 18.

Secondo le prime ricostruzioni, Sowe, ospite della struttura, sarebbe sceso dalla sua camera, approfittando della piscina ormai vuota. Purtroppo, poco dopo, è stato scoperto privo di sensi in piscina e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, il decesso è stato confermato sul posto.

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente. Non è escluso che Sowe abbia avuto un malore prima di cadere in acqua e al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto volontario. L’agriturismo, frequentato principalmente da turisti, ha garantito piena collaborazione con le forze dell’ordine.